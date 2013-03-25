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Шторм в Грузии. Без света – более 100 тысяч человек, есть жертвы, затоплен центр Батуми

25 марта 2013 06:40
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Новости Грузии. Непростая ситуация и в Грузии. Там подсчитывают ущерб от мощного шторма, который обрушился на республику в эти выходные. Из-за разгула стихии без электричества остались более ста тысяч жителей. Есть жертвы.

Повалены сотни деревьев, десятки домов остались без крыш. В Батуми подтоплены центральные улицы и территория около аэропорта.

В стране создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия. В пострадавших регионах работают спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы # Фотофакт

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