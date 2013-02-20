Шокирующее убийство в Ростове-на-Дону. 86-летний пенсионер выбросил из окна больную жену

Новости России. Трагедия в Ростове-на-Дону произошла в ночь на вторник. Как сообщают российские СМИ, 83-летняя женщина была тяжело больна и требовала постоянного ухода, а у мужа на это уже не хватало сил.

Выбросив из окна третьего этажа больную супругу, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Пресс-служба регионального главка МВД:

По предварительным данным, трагедия явилась следствием семейного конфликта. Женщина была тяжело больна и требовала постоянного ухода. Родственники старикам помощь не оказывали. Тогда старик решил кардинально изменить ситуацию и сбросил супругу из окна. Затем, осознав, что натворил, выпрыгнул и сам.

По некоторым данным, женщина долгое время страдала болезнью Альцгеймера, была инвалидом первой группы и нуждалась в постоянном уходе. У её супруга была вторая группа инвалидности.