Сгоревшая машина и упорядоченные маршрутки: события 13 марта в Минске

Новости Беларуси. Последствия аварии на теплотрассе в микрорайоне Сухарево полностью устранены, труба восстановлена и заполнена водой. Нет перебоев и с подачей тепла в жилые дома.

Крупная коммунальная авария произошла 12 марта. На месте ЧП образовалось настоящее горячее озеро, а практически весь микрорайон заполнило густым паром. Сколько времени понадобилось специалистам, чтобы взять ситуацию под контроль, и

как ужесточат правила перевозки для маршрутных такси?

Ответ в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.