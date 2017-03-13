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Сгоревшая машина и упорядоченные маршрутки: события 13 марта в Минске

13 марта 2017 18:40
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Новости Беларуси. Последствия аварии на теплотрассе в микрорайоне Сухарево полностью устранены, труба восстановлена и заполнена водой. Нет перебоев и с подачей тепла в жилые дома.

Крупная коммунальная авария произошла 12  марта. На месте ЧП образовалось настоящее горячее озеро, а практически весь микрорайон заполнило густым паром. Сколько времени понадобилось специалистам, чтобы взять ситуацию под контроль, и

как ужесточат правила перевозки для маршрутных такси?

Ответ в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Пожар в автомобиле

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