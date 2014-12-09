Самолет авиакомпании «Lufthansa» совершил экстренную посадку в аэропорту «Минск» из-за проблем с закрылками

Новости Беларуси. Самолет авиакомпании «Lufthansa» совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск из-за проблем с закрылками. Инцидент произошел 9 декабря в полвосьмого утра.

Борт вылетел из белорусской столицы во Франкфурт-на-Майне, однако по техническим причинам был вынужден вернуться. Посадка прошла в штатном режиме.

В самолете находились 100 человек. После ремонта лайнер вылетел из Минска пустым. Пассажирам перебронировали билеты на другие рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.