С 9-метровой высоты в Минске упал строитель. Мужчина скончался на месте

Новости Беларуси. Несчастный случай произошел утром 20 февраля на одном из строящихся объектов во Фрунзенском районе Минска.

Управление Следственного комитета Республики Беларусь:

В ходе осмотра места происшествия предварительно было установлено, что 20 февраля около 10.00 минчанин 1954 года рождения во время проведения монтажных работ на кровле строящегося здания склада по неосторожности упал с высоты около 9 метров и скончался на месте. Предположительно, смерть могла наступить от травм, связанных с повреждением головы.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего. Назначен ряд соответствующих экспертиз.