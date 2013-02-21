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С 9-метровой высоты в Минске упал строитель. Мужчина скончался на месте

21 февраля 2013 09:41
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Новости Беларуси. Несчастный случай произошел утром 20 февраля на одном из строящихся объектов во Фрунзенском районе Минска.

Управление Следственного комитета Республики Беларусь:
В ходе осмотра места происшествия предварительно было установлено, что 20 февраля около 10.00 минчанин 1954 года рождения во время проведения монтажных работ на кровле строящегося здания склада по неосторожности упал с высоты около 9 метров и скончался на месте. Предположительно, смерть могла наступить от травм, связанных с повреждением головы.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

# происшествия # Гибель рабочего

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