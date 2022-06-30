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«Родители бросились на поиски». 6-летний ребёнок утонул в Пуховичском районе

30 июня 2022 06:42
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Новости Беларуси. Следователи и спасатели Минской области бьют тревогу – в реке снова утонул ребенок. Трагедия случилась в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Родители бросились на поиски». 6-летний ребёнок утонул в Пуховичском районе-1

По предварительным данным, 6-летний малыш отдыхал с родителями вблизи реки Птичь. Они купались, при этом мальчик был в спасательном жилете. Через некоторое время ребенок снял жилет, надел маску для плавания и нырнул, после чего пропал из виду.

«Родители бросились на поиски». 6-летний ребёнок утонул в Пуховичском районе-4

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
Родители бросились на поиски. Спасти ребенка не удалось. Его тело извлекли из воды работники МЧС. Следователь с привлечением специалистов Госкомитета судебных экспертиз осмотрел место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники.

«Родители бросились на поиски». 6-летний ребёнок утонул в Пуховичском районе-7

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственный комитет и МЧС призывают купаться только в специально оборудованных местах, постоянно контролировать и держать детей на расстоянии вытянутой руки.

# Утопления # происшествия # Елена Крупенина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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