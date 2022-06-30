«Родители бросились на поиски». 6-летний ребёнок утонул в Пуховичском районе

Новости Беларуси. Следователи и спасатели Минской области бьют тревогу – в реке снова утонул ребенок. Трагедия случилась в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, 6-летний малыш отдыхал с родителями вблизи реки Птичь. Они купались, при этом мальчик был в спасательном жилете. Через некоторое время ребенок снял жилет, надел маску для плавания и нырнул, после чего пропал из виду.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:

Родители бросились на поиски. Спасти ребенка не удалось. Его тело извлекли из воды работники МЧС. Следователь с привлечением специалистов Госкомитета судебных экспертиз осмотрел место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники.