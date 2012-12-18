Прорыв теплотрассы в Гродно: трубопровод эксплуатировался с 1973 года и ждал замены в 2014

Новости Беларуси. Прорыв магистральной теплотрассы в одном из микрорайонов Гродно произошел в три часа ночи. Десятки тонн горячей воды хлынули на улицы города. На пути кипящего потока оказались 9 частных домов. Их жильцов спасатели выносили буквально на руках.

Александр Седов, очевидец происшествия:

Было темно и все было в пару. Видно конкретно было, что работали сотрудники МЧС, около 15 человек. Видел спасательные лодки.

Ольга Ерш, очевидец происшествия:

Паники не было, МЧС молодцы, ребята, большое им спасибо. Несмотря на себя, они эвакуировали детей, в этих домах тоже живут дети. Маленькие, в чем было, выносили, закручивали и вывозили. Снимали с крыши мужчину одного.

Зинаида Грищенко, очевидец происшествия:

Издали увидела дым. Думала, что горит. А потом подошла и увидела, что затопило кипятком весь двор, аж под крыльцо.

Без пострадавших не обошлось. При эвакуации населения ожоги различной степени тяжести получили два сотрудника МЧС. Их доставили в Больницу скорой медицинской помощи. Сейчас жизни потерпевших вне опасности.

Виктор Головня, заведующий ожоговым отделением Гродненской больницы скорой медицинской помощи:

Один больной в ожоговом отделении в удовлетворительном состоянии. Такие локальные поверхностные ожоги. Больной самостоятельно передвигается. Второй пациент в отделении реанимации, состояние средне тяжелое.

Очевидцы аварии говорят: благо, что ЧП случилось ночью. Ведь если бы прорыв теплотрассы произошел днем, то пострадавших было бы куда больше. Ведь под горячей водой оказались и близлежащие магазины с подвалами и торговыми залами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Гродно:

Целый склад с обоями был затоплен. Все они дорогие, от 300 до 400 тысяч. 12 рулонов в мусорку.

Светлана Муреня, директор магазина:

Когда приехала сюда, в магазин, честно говоря, была в ужасе. Здесь все было затоплено, воды было очень много.

Помимо зданий повреждены также пять легковых автомобилей, которые были припаркованы недалеко от места аварии. После их эвакуации экстренные службы города приступили к ликвидации ЧП и выяснению его причин. Не исключено, что виной всему – изношенность трубопровода.

Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Теплотрасса выполнена в 1973 году, она эксплуатировалась с 1973 года. На 2014 год была запланирована ее замена. Но вот так получилось.

Последствия аварии ощутили на себе практически все жители Гродно. Сразу же после прорыва в сотнях квартир начала снижаться температура. А в 19 домах отопление было полностью отключено.

Олег Михальский, житель Гродно:

В полпятого сегодня проснулись, смотрим: пар. Машины сигналят, сигнализации срабатывают. Батареи стали остывать где-то в часов 8, наверное.

К этому часу поврежденный участок теплотрассы уже заменили. В трубы постепенно начали подавать горячую воду. Правда, в некоторых школах и детских садах занятия 18 декабря были отменены. Уже прорабатываются варианты компенсации ущерба всем пострадавшим.

Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

В этом частном секторе есть дома, которые будем рассматривать на предмет их ветхости. И помощь, соответственно, будет. Комиссия работает.

Компенсация будет выплачиваться в первую очередь жильцам затопленных частных домов. Трое из них расселены по гостиницам города, остальные разъехались по родственникам. Окончательный ущерб и сумма выплат пострадавшим будут подсчитаны в ближайшие два дня.