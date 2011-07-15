Причины катастрофы теплохода «Булгария»

Список официально погибших в результате крушения теплохода «Булгария» увеличился до 114 человек. Пропавшими без вести считаются 15 человек. Катастрофа теплохода «Булгария» была связана с целым рядом прямых и косвенных причин.

Судно было перегружено, отправилось в путь с креном на один борт и неисправным двигателем. Теплоход «Булгария» не проходил капитального ремонта и переоборудования. Несмотря на это, месяц назад теплоход «Булгария» прошел проверку и был признан годным к эксплуатации. Эксперт, выдавший соответствующее заключение, арестован, сообщает ctv.by.

Компания-субарендатор теплохода работала без лицензии на туристическую деятельность, без лицензии на использование судов, не имела заключенных договоров с экипажем судна, в том числе договоров страхования, лицензии на обслуживание в порту. Гендиректор компании-субарендатора арестована.

Выжившие рассказали, что еще два судна прошли мимо тонущих людей, не попытавшись им помочь. Капитаны этих судов будут также арестованы.

В момент катастрофы на борту было приблизительно 208 человек. Точное число неизвестно, потому что около 25 не были зарегистрированы. Более того, экипаж теплохода «Булгария» при выходе в последний рейс предоставил диспетчерам ложные сведения, занизив число находившихся на борту людей в десять раз: было заявлено всего о 20 пассажирах, сообщает ctv.by.

Прогулочный теплоход «Булгария» затонул за несколько минут днем 10 июля близ села Сюкеево на Куйбышевском водохранилище в Татарстане. Судно пошло ко дну в 3-х км от берега и опустилось на глубину 20 м. 16 июля должны начать подъем судна на поверхность.

Судно было построено в Чехословакии в 1955 г. Крушение теплохода «Булгария» стало крупнейшей речной трагедией в России после распада СССР. Она, как пишет эксперт Lenta.ru, обнаружила «катастрофическое состояние, в котором находится пассажирский речной флот России». Владимир Путин так прокомментировал трагедию: «400-600 тысяч рублей они получали за один такой рейс... Судно вышло в таком состоянии! Это же кошмар! Что же за бардак у нас творится?!!»