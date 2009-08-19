При взрыве бытового газа погиб маленький ребёнок

ЧП произошло в городе Амурске Хабаровского края. Взрыв произошёл в трубе, которая подводила бытовой газ к панельному девятиэтажному жилому дому.

Взрывной волной были разрушены перекрытия в 12 квартирах с первого по третий этаж седьмого подъезда, где были прописаны 32 человека. По предварительным данным, из-под обломков дома извлекли тело ребёнка. Еще 5 человек получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, предположительно, под завалами могут находиться люди. К спасательным работам привлечены 137 человек и 22 единицы техники. Что послужило поводом для взрыва газа, ещё предстоит выяснить, сообщает Newsru.com со ссылкой на «Интерфакс».