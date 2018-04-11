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Правоохранители Минской области призывают очевидцев смертельной аварии на трассе М1 обратиться в милицию с информацией о ДТП

11 апреля 2018 13:28
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Новости Беларуси. Правоохранители Минской области обращаются к очевидцам, которые помогут установить обстоятельства смертельного ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Правоохранители Минской области призывают очевидцев смертельной аварии на трассе М1 обратиться в милицию с информацией о ДТП -1

Оно случилось накануне на трассе М1 на пересечении автодороги МКАД-Новый Двор-Пятевщина. Легковой автомобиль врезался в трактор, которым управлял рабочий дорожной службы. От удара машины разлетелись в разные стороны и в мгновение ока оказались под колесами большегруза.

Правоохранители Минской области призывают очевидцев смертельной аварии на трассе М1 обратиться в милицию с информацией о ДТП -4

Правоохранители Минской области призывают очевидцев смертельной аварии на трассе М1 обратиться в милицию с информацией о ДТП -6

Правоохранители Минской области призывают очевидцев смертельной аварии на трассе М1 обратиться в милицию с информацией о ДТП -8

Водитель трактора погиб. Второй участник ДТП с травмами в больнице. Чтобы установить точную картину ЧП, следователи просят всех его свидетелей помочь информацией и сообщить в милицию. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Правоохранители Минской области призывают очевидцев смертельной аварии на трассе М1 обратиться в милицию с информацией о ДТП -10

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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