Правоохранители Минской области призывают очевидцев смертельной аварии на трассе М1 обратиться в милицию с информацией о ДТП

Новости Беларуси. Правоохранители Минской области обращаются к очевидцам, которые помогут установить обстоятельства смертельного ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Правоохранители Минской области обращаются к очевидцам, которые помогут установить обстоятельства смертельного ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Оно случилось накануне на трассе М1 на пересечении автодороги МКАД-Новый Двор-Пятевщина. Легковой автомобиль врезался в трактор, которым управлял рабочий дорожной службы. От удара машины разлетелись в разные стороны и в мгновение ока оказались под колесами большегруза.
Водитель трактора погиб. Второй участник ДТП с травмами в больнице. Чтобы установить точную картину ЧП, следователи просят всех его свидетелей помочь информацией и сообщить в милицию. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.