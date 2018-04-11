Правоохранители Минской области призывают очевидцев смертельной аварии на трассе М1 обратиться в милицию с информацией о ДТП

Новости Беларуси. Правоохранители Минской области обращаются к очевидцам, которые помогут установить обстоятельства смертельного ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оно случилось накануне на трассе М1 на пересечении автодороги МКАД-Новый Двор-Пятевщина. Легковой автомобиль врезался в трактор, которым управлял рабочий дорожной службы. От удара машины разлетелись в разные стороны и в мгновение ока оказались под колесами большегруза.