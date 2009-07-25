Потоп в Минске. Комментарии.

Какие улицы Минска затапливаются чаще всего? (ФОТО+ВИДЕО)

После обеда почти ночное небо разразилось грозой. Самая речная улица Минска в очередной раз вышла из берегов. За два часа в Минске выпало более половины месячной нормы осадков. В считанные минуты ливень затопил магазин «Рублевский» и аптеку.

Немига стала остановкой по требованию погоды для трех троллейбусов, двух автобусов и маршрутки. Пассажиров общественного транспорта сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать на надувных лодках.

В Минске уже сформирован «мокрый» список улиц, которые первыми пускаются вплавь после сильного дождя. Водители стараются не попадать в эту ловушку, потому как выплыть из лужи в исправном состоянии удаётся лишь единицам.

Наиболее затапливаемые улицы Минска:

- ул. Немига

- ул. Коммунистическая (около домика РСДРП)

- пр. Независимости — ул. Ленина

- ул. Янки Купалы — ул. Интернациональная

- ул. Янки Купалы — ул. Куйбышева

- ул. Железнодорожная — ул. Уманская

- пр. Победителей — ул. Игнатенко

- пр. Победителей в районе Дворца спорта

- ул. Ленина — ул. Ульяновская

- ул. Орловская — ул. Тимошенко

Следы стихии были бы намного суше, если бы с водой справлялась ливневая система города.

Для того что бы воды с неба сразу попадала под землю, сегодня в городе строится подземный коллектор «Центр». Планы на этот год-прокладка труб от Лебяжьего до проспекта Победителей. Полностью подземный спаситель от уличных рек планирует начать работу к 2015 году.

На проспекте Независимости дождь полностью остановил движение машин. Пробка растянулась от площади Якуба Коласа до улицы Макаенка. Разрулить ситуацию не в силах оказались даже сотрудники ГАИ.

Преодолеть речные потоки на дорогах сегодня можно было разве что на гидроциклах. На улице Карла Либнехта были замечены лихачи на водном транспорте. И по всему видно, что минчане умеют отдыхать при любой погоде.