Потоп в Минске 1 июня: подтоплены 15 участков улиц, 5 домов, обрушено 6 деревьев

Новости Беларуси. В минувшие выходные последствия непогоды больше всего ощутили минчане. В столице за два часа выпало рекордное количество осадков. В результате в зоне подтопления оказались полтора десятка участков улиц.

Больше всего от стихии пострадали проспекты газеты «Правда», Дзержинского, Пушкина. В Московском районе шквалистый ветер обрушил 6 деревьев, одно из которых упало на припаркованный автомобиль.

Кроме того в зоне подтопления оказались 5 домов и спасателям пришлось эвакуировать двоих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Бегун, начальник Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

Наши подразделения участвовали в некоторых решениях вопросов по ликвидации аварий, помогали в эвакуации автомобилей. Также работал «Ремавтодор»: 37 единиц техники, 43 человека личного состава. Практически проблемных вопросов по подтоплению в городе не было.

Надежда Александровна до сих пор не может отойти от «визита» непрошенного гостя. Крыша — без шифера, телевизор — без антенны, деревья — без веток. Град, ураган и ливень сплошной стеной — непогода заметно похозяйничала во всей деревне Моисеево Горецкого района Могилевской области.

Надежда Фомина, житель деревни Моисеево:

Очень было страшно. Град, ураган. И шифер летал, антенну порвало, кабель разорвало, залило весь дом.

В Горецком районе стихия оставила заметный след на свинокомплексе, мастерских и зерносушилке. Но больше всех пострадала строящаяся молочно-товарная ферма в агрогородке Ленино. Без крыши остались оба коровника и доильный зал. Строители говорят, что восстановительные работу затянутся на несколько дней.

Стихия затронула и Минск. Сильный ливень, обрушившийся на Минск, подтопил проезжую часть и парализовал движение транспорта. Пострадали и жители многоэтажек.

С последствиями сильного ливня пришлось столкнуться и Марку Иосифовичу. Еще 1 июня его квартира в доме на проспекте Независимости напоминала Венецию. Они вместе с супругой устраняют последствиями затопления и подсчитывают убытки. Каждый раз, как только начинается дождь в семье Морошек ждут беды. И уже заранее готовят ведра.

Марк Марошек:

Вода стала литься над окном моей кухни, часть воды попадала на подвесной потолок и проливалась с потолка на пол на стены кухни.

Татьяна Марошек:

Отвратительно себя чувствую, с потолка льется грязная вода, я постоянно мокрая. Спастись невозможно, куда-то уезжаем, мы должны всю бытовую технику выносить из кухни.

Всему виной неисправная водосточная труба. Во время непогоды она превращается в ниагарский водопад и фонтаном из дождевой воды заливает балкон 7 этажа, а оттуда вода попадает к соседям снизу. Казалось бы, решить проблему проще простого, но похоже известное в России выражение о двух бедах, у нас получило свою интерпретацию — погода и нерасторопность коммунальщиков.

Светлана Калиновская:

10 лет заливает балкон, балконную дверь заливает кухню во время сильных дождей. Неоднократно обращались в ЖЭС. Стена вот-вот вывалиться, наверное.

Жильцы переживают, что балкон может обвалиться на головы прохожим. Стоит отметить, что под угрозой разрушения оказался не просто жилой дом, а охраняемая историко-культурная ценность в самом центре Минска. Тем не менее, воз и ныне там. Многократные обращения жильцов в ЖЭС с просьбой решить проблему не помогают.

Сергей Кузьмицкий, главный инженер УП «ЖЭС-34» ЖРЭО Центрального района Минска:

Жильцы 48 квартиры обратились снова. Сегодня будем выходить туда и смотреть, просто надо был доступ в квартиру, где находится балкон и где непосредственно проходит колено этой водосточной трубы, чтобы выйти и основательно посмотреть, в чем может быть причина.