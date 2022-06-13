Поскользнулся и ушёл под воду. На реке Березина утонул мужчина

Новости Беларуси. За минувшие выходные 11-12 июня в Минской области утонул один человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это произошло на реке Березина вблизи деревни Малое Стахово Борисовского района. Мужчина отдыхал вместе с компанией друзей.

Плавал, а когда попытался выйти на берег, поскользнулся и ушел под воду. Прибывшие подразделения МЧС пострадавшего не обнаружили.