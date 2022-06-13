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Поскользнулся и ушёл под воду. На реке Березина утонул мужчина

13 июня 2022 14:55
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Новости Беларуси. За минувшие выходные 11-12 июня в Минской области утонул один человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это произошло на реке Березина вблизи деревни Малое Стахово Борисовского района. Мужчина отдыхал вместе с компанией друзей.  

Поскользнулся и ушёл под воду. На реке Березина утонул мужчина-1

Плавал, а когда попытался выйти на берег, поскользнулся и ушел под воду. Прибывшие подразделения МЧС пострадавшего не обнаружили.  

Поскользнулся и ушёл под воду. На реке Березина утонул мужчина-4

По-прежнему, основные причины гибели людей на воде – это распитие алкоголя, купание в нетрезвом состоянии и в запрещенных местах. Спасатели также напоминают не оставлять детей без присмотра взрослых.  

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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