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Полиция Колумбии перехватила почти 6 т наркотиков

16 апреля 2013 06:46
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Новости Колумбии. Полиция Колумбии перехватила почти шесть тонн наркотиков. Запрещенные вещества готовились к переправке на север страны, после чего, скорее всего, были бы переправлены в США. Наркотики принадлежали группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая в Соединенных Штатах считается террористической организацией.

Еще одна партия кокаина была захвачена около главного тихоокеанского порта страны Буэнавентуры. Установлено, что опасный груз планировали нелегально вывезти в Панаму, а затем отправить в Мексику и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

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