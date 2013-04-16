Полиция Колумбии перехватила почти 6 т наркотиков

Новости Колумбии. Полиция Колумбии перехватила почти шесть тонн наркотиков. Запрещенные вещества готовились к переправке на север страны, после чего, скорее всего, были бы переправлены в США. Наркотики принадлежали группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая в Соединенных Штатах считается террористической организацией.

Еще одна партия кокаина была захвачена около главного тихоокеанского порта страны Буэнавентуры. Установлено, что опасный груз планировали нелегально вывезти в Панаму, а затем отправить в Мексику и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.