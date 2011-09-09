Полицейские рассказали о первых минутах крушения Як-42 под Ярославлем

Дмитрий Коноплев и Олег Смиров, сотрудники отряда особого назначения УМВД России по Ярославской области, первыми прибыли на место авиакатастрофы.

Полицейские несли службу на Волге в районе аэропорта «Туношна» на катере. Около 16.00 они увидели, как с полосы аэродрома пытается взлететь самолет.

Полицейские сообщили, что видели, как самолет еле оторвался от земли, зацепил локатор, ушел влево и за деревьями рухнул. Дмитрий Коноплев рассказал, что сразу же они снялись с якоря и поплыли к месту падения. Прибыв на место буквально через полторы минуты, увидели, что часть самолета лежала в воде, остальное горело на берегу.

Также в воде по грудь пытался идти человек. Сначала полицейские решили, что это рыбак, случайно оказавшийся на месте аварии, но потом поняли, что это пострадавший.

Затем из груды обломков показался мужчина в форме пилота, который пытался вытащить другого мужчину, также в форме.

Вскоре со стороны аэродрома к месту падения подъехали находившиеся там машины МЧС, полиции, скорой помощи. Сотрудники транспортной полиции вытащили из воды бортпроводника Александра Сизова.

Полицейские помогли влезть на катер первому пострадавшему, коим оказался хоккеист Александр Галимов. Несмотря на сильные ожоги, он находился в сознании, говорил и двигался уверенно.

Дмитрий Коноплев рассказал, что хоккеиста затащили на борт, подхватив его за локти и запястья. Он сильно мерз и просил укрыть его. На пути в Ярославль полицейские все время разговаривали с Александром Галимовым, чтобы он не потерял сознание. Он вел себя очень мужественно, адекватно оценивал происходящее.