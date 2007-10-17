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Покраска дома чуть не закончилась трагедией

17 октября 2007 13:55
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В центре Минска во время строительных работ перевернулась люлька.

Она зацепилась за балкон дома. Двое рабочих сорвались с высоты четвертого этажа и по счастливой случайности не упали на железные ворота с острыми наконечниками. И благодаря быстрой реакции водителя подъезжавшего авто, не попали под его колеса.
Рабочие получили многочисленные серьезные травмы. Один из пострадавших  доставлен в Минскую областную клиническую больницу, другой с травмой  позвоночника в НИИ травматологии и ортопедии в Минске.

Предварительной причиной несчастья двух рабочих стала неправильная  установка подъемного механизма, сообщили в Минском городском управлении МЧС. Кроме того, строители не были прикреплены к люльке страховочными  приспособлениями, несмотря на требования правил техники безопасности.

# происшествия

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