Покраска дома чуть не закончилась трагедией

В центре Минска во время строительных работ перевернулась люлька.

Она зацепилась за балкон дома. Двое рабочих сорвались с высоты четвертого этажа и по счастливой случайности не упали на железные ворота с острыми наконечниками. И благодаря быстрой реакции водителя подъезжавшего авто, не попали под его колеса.

Рабочие получили многочисленные серьезные травмы. Один из пострадавших доставлен в Минскую областную клиническую больницу, другой с травмой позвоночника в НИИ травматологии и ортопедии в Минске.

Предварительной причиной несчастья двух рабочих стала неправильная установка подъемного механизма, сообщили в Минском городском управлении МЧС. Кроме того, строители не были прикреплены к люльке страховочными приспособлениями, несмотря на требования правил техники безопасности.