Пока жителям дома №13 по улице Гая обещают устранить последствия капремонта, люди не могут закрыть входную дверь в квартиру!

Новости Беларуси. 14 августа на форуме СТВ пользователь gustav_ilconte сообщил, что после замены кровли в доме №13 по улице Гая жителей дома начало топить после дождей, причем вода добралась аж до первого этажа. СТВ сняло сюжет после этого сообщения, но, как пожаловались нам пользователи, за две недели ничего не изменилось.

Вода добралась до квартиры 82-летней пенсионерки Людмилы Михайловны, которая живет на первом. После потопа ее входная дверь размокла и перестала закрываться. Так бабушка и живет с открытой дверью. Тем не менее, изобретательная бабушка придумала подпирать дверь ковриком и открывать напротив дверь ванной. По ее словам, если кто чужой придет, то зацепится за коврик, ударится головой о дверь, а Людмила Михайловна в это время проснется от лая своей дворняги и успеет набрать 102. Кстати, у женщины нарушены функции опорно-двигательного аппарата и передвижение без помощи стула для нее не представляется возможным.

У Людмилы Михайловны два высших образования. Она педагог по профессии. У нее две дочери. Они покупают маме продукты, таблетки. Навещают нечасто – сами уже бабушки и есть проблемы со здоровьем. Живет пенсионерка одна с дворняжкой.

Мы поинтересовались у начальника отдела капитального ремонта ЖРЭО Центрального района Минска Аллы Янович, должна ли в таком виде остаться дверь. Она спросила номер квартиры и сказала: «Сложный дом».

Алла Янович, начальник отдела капремонта ЖРЭО Центрального района Минска:

Организацией были приняты недостаточные меры по закрытию ремонтируемых участков кровли, поэтому произошло залитие. Акты уже все составлены. Восстановление будет проводиться за средства виновной стороны – подрядной организации, которая выполнила некачественную работу.

Виновные привлечены к ответственности: наказаны представители заказчика за то, что не организовали работу должным образом, не проконтролировали, а также представители подряда организации. И в прокуратуру написано письмо об оказании содействия, чтобы привлечь членов организации.

Вопрос в том еще, что пошел отток кадров, как бы, в организации самой. Планируемый срок окончания работ - это сентябрь.

Автор: Оксана Семашко, ctv.by. Фото автора.