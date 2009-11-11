Погиб известный немецкий футболист

Вратарь «Ганновера» и сборной Германии Роберт Энке погиб вечером 10 ноября в результате инцидента на железнодорожном переезде в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге, упав под поезд с мостика над путями.

Спортивный директор «Ганновера» Йорг Шматке выразил соболезнования семье погибшего голкипера команды Роберта Энке. «Для нас это шок. Руководство клуба выражает свои соболезнования семье погибшего. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы поддержать его родственников. Ушел из жизни не только выдающийся спортсмен, но и отличный человек. Это очень печально», — цитирует Шматке радио «Маяк».

Роберт Энке пропустил из-за болезни четыре последние игры главной немецкой команды, в том числе против сборной России. По мнению полиции, все указывает на то, что 32-летний футболист покончил жизнь самоубийством.