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Подробности захоронения трупов младенцев в холодильнике и другие нашумевшие криминальные дела

24 января 2013 19:41
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Новости Беларуси. Подробности громких уголовных дел. В морозильной камере в минской квартире действительно найдены  трупы трех младенцев. Об этом сообщил  сегодня председатель Следственного комитета Валентин Шаев. Глава ведомства озвучил подробности взрыва в многоэтажном доме в Логойском районе, а также ход расследования других уголовных дел.

О самых громких и резонансных  уголовных делах председатель следственного комитета Валентин Шаев сегодня рассказал журналистам.

Одно из последних - о страшной находке в Минске. Сожитель умершей от рака женщины, убирая квартиру, в холодильнике обнаружил что-то вроде эмбрионов, о чем сообщил в милицию.

Сегодня судебно-медицинская экспертиза установила: это трупы трех новорожденных. Точные обстоятельства смерти младенцев, а также их родители будут выявлены в результате проверки.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Беларуси:
На предварительном заключении установлено, что  эти дети, это был один мальчик и 2 девочки, что, скорее всего, они родились мертвыми, и о том, что их гибель произошла в утробе матери.
 

Сегодня стали известны подробности взрыва  в трехэтажном доме в деревне Малиновка Логойского района. Тогда 1 человек погиб, 15 пострадали. Причина ЧП- воспламенение газово-воздушной смеси, которая образовалась в результате утечки из системы снабжения дома. В одной из квартир концентрация газа достигла предела. Предположительно, детонация взрыва произошла от холодильника. Как оказалось, страшной трагедии можно было избежать: не хватило внимания к неоднократным жалобам жителей дома на запах в подъезде.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Беларуси:
На сегодняшний день  одному из руководящих работников Логойскрайгаза предъявлено обвинение в служебной халатности, в ближайшее время планируется предъявить обвинение еще одному работнику Логойскрайгаза. 

И еще о нюансы одного дела: о заброшенных бутылках с зажигательной смесью осенью на территорию посольства Литвы в Минске. Небольшое возгорание сразу потушили. По этому факту возбудили уголовное дело. Виновники до сих пор не найдены. Следствие располагает только  частью  информации об инциденте: записями 16 видеокамер наружного наблюдения, которые находятся вне посольства. Видео с камер дипмиссии пока не передано белорусской стороне.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Беларуси:
Наше обращение в посольство Литвы о предоставлении нам видеозаписей с тех камер, которые находятся на их  территории, пока не увенчались успехом. Мы обратились через компетентные учреждения юстиции Литвы с поручением об оказании юридической помощи.

Наиболее вероятным мотивом убийства Бондо Шаликиани в Минске является предпринимательская деятельность убитого.  Бизнесмен, как выяснилось, бывший депутат парламента Грузии, был застрелен  в августе прошлого года в одном из столичных дворов. Следствие пока рассматривает несколько версий происшествия.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Беларуси:
В ходе расследования версий о том, что убийство связано с политической деятельностью погибшего, не находит подтверждение. Следствие склоняется к тому, что основной версией по делу является коммерческая деятельность.

Следственному комитету Беларуси - год.  Он стал первым опытом создания в республике мощной правоохранительной структуры почти с нуля. Но уже сегодня понятно, что этот шаг верный. С образованием ведомства более чем на 20% снизилось количество преступлений. Несомненно, улучшилось качество расследования уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Следственный комитет Беларуси

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