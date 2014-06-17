Под Луганском под минометный обстрел попала российская съемочная группа: корреспондент Игорь Корнелюк погиб в больнице, звукооператор Антон Волошин считается пропавшим без вести

Новости Украины. В районе Луганска под минометный обстрел попала съемочная группа российского медиахолдинга ВГТРК. Корреспондент Игорь Корнелюк погиб в больнице от полученных ранений, звукооператор Антон Волошин считается пропавшим без вести.

Тревожные новости поступают и из Донецкой области. Бои продолжаются в Краматорске. Есть сведения о десятке погибших. Еще столько же человек пострадали.

Тем временем, на газопроводе в Полтавской области произошел мощный взрыв. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели до сих пор тушат пожар. Причины происшествия выясняются. По официальной информации, ЧП никак не повлияет на транзит газа в страны Европы.

Не утихают баталии и на политическом фронте. 17 июня Рада уже рассмотрела первый документ, в котором предлагалось ввести военное положение в регионе. Однако парламент отклонил этот проект. Не заладились переговоры и в Совете Безопасности ООН. Члены Совбеза во второй раз отклонили проект резолюции России по ситуации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.