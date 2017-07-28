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По сыну даже прогнозов не делают: пятеро белорусов, пострадавших в ДТП под Киевом, в больнице, один ребенок – в коме

28 июля 2017 10:38
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Новости Беларуси. Пятеро белорусов, пострадавших в ДТП под Киевом, остаются в больнице. Лечение продолжают двое взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое детей – в тяжелом состоянии. У них множественные переломы. Один из мальчиков – в коме. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По сыну даже прогнозов не делают: пятеро белорусов, пострадавших в ДТП под Киевом, в больнице, один ребенок – в коме-1

Дмитрий Матвеев, пострадавший:
Лежим мы с женой в травматологии, а старший сын еще в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи даже прогнозов не делают. Кома третьей степени. Тяжелое состояние. Жене поставили аппарат Резарова, ей надо крестец восстанавливать, но в этой больнице не делают.

Три автомобиля столкнулись на трассе Киев-Одесса 25 июля. Машина с белорусскими номерами выехала на встречную полосу.

# происшествия # Авария в Украине

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