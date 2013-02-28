Первое уголовное дело по незаконному обороту аналогов курительных смесей будет возбуждено в Беларуси в ближайшие дни

Новости Беларуси. Первое уголовное дело по незаконному обороту аналогов курительных смесей будет возбуждено в ближайшие дни. Об этом сообщили в МВД Беларуси.

Дело в том, что понятие аналогов наркотических и психотропных веществ было введено в новую редакцию закона несколько месяцев назад. Беларусь – третье государство в Европе, которое запретило синтетические каннабиноиды.

С проблемой распространения курительных смесей, не подлежащих госконтролю, в нашей стране столкнулись около трех лет назад. Первые партии в республику были завезены из Польши, где они легально продавались в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.