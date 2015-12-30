Первая жертва морозов: в Осиповичском районе в поле замерз пенсионер

Новости Беларуси. В Осиповичском районе насмерть замерз пенсионер. Тело мужчины днем 29 декабря обнаружили местные жители в поле возле деревни Корытное.

По предварительным данным, 67-летний мужчина жил в этой же деревне. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Между тем, в начале января синоптики обещают усиление морозов. Специалисты рекомендуют одеваться по погоде. К обморожению чаще всего приводят тесная и влажная одежда и обувь. Находясь на улице, необходимо больше двигаться. Но если ссылаться на статистику — почти все тяжёлые обморожения, приведшие к ампутации конечностей, произошли в состоянии сильного алкогольного опьянения.