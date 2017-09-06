Пенсионерки пошли за грибами в Городокском районе и заблудились: их нашли спустя сутки

Новости Беларуси. 5 сентября в Городокском районе нашли двух пожилых женщин, которые отправились за грибами и заблудились. Подруг обнаружили спустя сутки.

По информации УВД Витебского облисполкома, 4 сентября две пожилые женщины отправились собирать грибы. Во время «тихой охоты» грибники забрели на болото, где и заблудились. У одной из женщин с собой был мобильный телефон, на который пыталась звонить ее дочь.

Как отметили в Городокском РОВД, поиски женщин вызвали сложность из-за того, что одна из потерявшихся – глухонемая, а вторая – слабослышащая.

Пенсионерок сутки искала милиция, сотрудники РОЧС и лесничества. Утром следующего дня обе женщины были найдены. Их жизни ничего не угрожает.

Считается, что самая главная опасность у заблудившихся – не дикий кабан, медведь или болото, а страх.