Паром врезался в пирс в Нью-Йорке. Пострадали 85 человек

Новости США. До 85 человек увеличилось число пострадавших при аварии парома в Нью-Йорке. Состояние 11 из госпитализированных врачи оценивают как тяжелое.

Судно, следовавшее из Нью-Джерси на Манхэттен, на полном ходу врезалось в пирс, получило большую пробоину, но осталось на плаву. После столкновения на борту началась паника. Из-за сильного удара пасажиры попадали со своих мест, многие получили травмы головы, ушибы и переломы.

Всего на пароме в момент ЧП было более 300 человек, практически все они – сотрудники финансовых учреждений, которые утром ехали на работу.

На данный момент рассматриваются несколько версий произошедшего. По одной из них, паром сначала врезался в сигнальный буй, что привело к техническим неполадкам и столкновению с пирсом. Наличие алкоголя в крови капитана и пятерых членов экипажа обнаружено не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.