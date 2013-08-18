Отдыхавших на курорте в Крыму белорусок на надувном матрасе унесло в море на два километра

Новости Украины. Благополучно завершилась история с участием наших соотечественниц у села Рыбачье под Алуштой. Белорусок на надувном матрасе унесло в море на два километра. Спасатели заметили необычное плавсредство и доставили его вместе с пассажирками на берег. Помощь врачей не понадобилась.

Это уже не первое в этом сезоне ЧП в Черном море, связанное с гражданами Беларуси. Так, в конце июля в Бахчисарайском районе Крыма был спасен 42-летний мужчина, которого также унесло в море на надувном матрасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.