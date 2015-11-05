«Ошибки допускают все»: футболист Погребняк задержан за пьяное вождение
Новости России. В четверг утром полицейские остановили Mercedes нападающего ФК «Динамо» в районе Третьего транспортного кольца в Москве. В крови Павла Погребняка было обнаружено 0,44 промилле алкоголя.
Спортсмену грозит штраф и лишение водительских прав, а
при повторном нарушении против него могут возбудить уже уголовное дело.
Пресс-служба «Динамо»:
Вопрос об административной ответственности Павла Погребняка будет решаться госорганами. На основании их заключения ФК «Динамо» рассмотрит вопрос о применении санкций к футболисту. В настоящий момент Погребняк готовится к матчу с «Кубанью».
Павел Погребняк
Как передает пресс-служба клуба, футболист готов понести наказание.
Павел Погребняк (футболист):
В Англии я привык к тому, что после матча можно выпить две кружки пива и сесть за руль (прим. в Великобритании допустимое количество алкоголя в крови – 0,8 промилле). Но меня это не освобождает от ответственности, готов понести заслуженное наказание.
Погребняк последние годы провел в Европе, выступая за немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг». Минувшим летом экс-игрок сборной России вернулся на родину, заключив трехлетний контракт с «Динамо».
Мария Погребняк с сыновьями. Источник фото: instagram.com/mariapoga
Супруга Павла Погребняка поддерживает мужа в сложившейся ситуации. На своей странице в социальной сети модель, бизнесвумен и мать троих детей рассказала,
что произошедшее «открыло настоящие лица» окружающих.
Мария Погребняк (запись в Instagram. Орфография и пунктуация сохранены):
Мой муж самый честный человек на свете. Я тебя за это очень люблю. P.S. ошибки допускают все, но не все могут отвечать за них, а находят все способы улаживания конфликта! А мы сами за справедливость. Да, еще хочу добавить. Спасибо, что многие из вас открыли свою настоящее лицо. Не держу «крыс» в кругу нашей семьи.