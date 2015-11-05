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«Ошибки допускают все»: футболист Погребняк задержан за пьяное вождение

05 ноября 2015 18:07
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Новости России. В четверг утром полицейские остановили Mercedes нападающего ФК «Динамо» в районе Третьего транспортного кольца в Москве. В крови Павла Погребняка было обнаружено 0,44 промилле алкоголя.

Спортсмену грозит штраф и лишение водительских прав, а

при повторном нарушении против него могут возбудить уже уголовное дело.

«Ошибки допускают все»: футболист Погребняк задержан за пьяное вождение -1

Пресс-служба «Динамо»:
Вопрос об административной ответственности Павла Погребняка будет решаться госорганами. На основании их заключения ФК «Динамо» рассмотрит вопрос о применении санкций к футболисту. В настоящий момент Погребняк готовится к матчу с «Кубанью».

Павел Погребняк

Как передает пресс-служба клуба, футболист готов понести наказание. 

Павел Погребняк (футболист):
В Англии я привык к тому, что после матча можно выпить две кружки пива и сесть за руль (прим. в Великобритании допустимое количество алкоголя в крови – 0,8 промилле). Но меня это не освобождает от ответственности, готов понести заслуженное наказание.

Погребняк последние годы провел в Европе, выступая за немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг». Минувшим летом экс-игрок сборной России вернулся на родину, заключив трехлетний контракт с «Динамо».

«Ошибки допускают все»: футболист Погребняк задержан за пьяное вождение -3

Мария Погребняк с сыновьями. Источник фото: instagram.com/mariapoga

Супруга Павла Погребняка поддерживает мужа в сложившейся ситуации. На своей странице в социальной сети модель, бизнесвумен и мать троих детей рассказала,

что произошедшее «открыло настоящие лица» окружающих.

Мария Погребняк (запись в Instagram. Орфография и пунктуация сохранены): 
Мой муж самый честный человек на свете. Я тебя за это очень люблю. P.S. ошибки допускают все, но не все могут отвечать за них, а находят все способы улаживания конфликта! А мы сами за справедливость. Да, еще хочу добавить. Спасибо, что многие из вас открыли свою настоящее лицо. Не держу «крыс» в кругу нашей семьи.

# Звезды

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