«Ошибки допускают все»: футболист Погребняк задержан за пьяное вождение

при повторном нарушении против него могут возбудить уже уголовное дело.

Новости России. В четверг утром полицейские остановили Mercedes нападающего ФК «Динамо» в районе Третьего транспортного кольца в Москве. В крови Павла Погребняка было обнаружено 0,44 промилле алкоголя.

Пресс-служба «Динамо»:

Вопрос об административной ответственности Павла Погребняка будет решаться госорганами. На основании их заключения ФК «Динамо» рассмотрит вопрос о применении санкций к футболисту. В настоящий момент Погребняк готовится к матчу с «Кубанью».

Павел Погребняк

Как передает пресс-служба клуба, футболист готов понести наказание.

Павел Погребняк (футболист):

В Англии я привык к тому, что после матча можно выпить две кружки пива и сесть за руль (прим. в Великобритании допустимое количество алкоголя в крови – 0,8 промилле). Но меня это не освобождает от ответственности, готов понести заслуженное наказание.

Погребняк последние годы провел в Европе, выступая за немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг». Минувшим летом экс-игрок сборной России вернулся на родину, заключив трехлетний контракт с «Динамо».