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Опасная находка на одной из столичных улиц

22 октября 2007 15:22
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На строительной площадке военного городка "Уручье" рабочие обнаружили несколько неразорвавшихся мин и снарядов. Прибывшие на место специалисты констатировали, что на этом участке в земле находится ещё не менее 7 десятков боеприпасов времен Второй мировой войны. В срочном порядке были эвакуированы жители близлежащих домов и ученики 84-й средней школы, находившейся на небезопасном расстоянии от опасной находки.

По последним данным, из земли уже извлекли более 80 бронебойных снарядов. Сейчас опасный груз отправлен на один из минских полигонов для дальнейшего уничтожения.
# происшествия

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