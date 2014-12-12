Олимпийская чемпионка задержана за кражу в сувенирном магазине Диснейленда

Новости Франции. Пловчиха Лора Манаду попалась на краже в сувенирном магазине Диснейленда под Парижем. Эту информацию распространили французские СМИ.

В сумочке женщины охрана торгового объекта обнаружила неоплаченные сувениры на сумму 200 евро. В сумке ее подруги – еще на 300 евро.

Женщины согласились оплатить всю сумму, после чего, как сообщает Le Monde, их доставили в полицейский участок.

Сама Манаду, опровергла эту информацию в своем Facebook и обвинила прессу во лжи.

Лора Манаду:

Пресса – простые лжецы! Мне тошно от того, что я не могу даже проводить время с моей дочерью.

Лора – трехкратная чемпионка мира и девятикратная Европы. На Олимпийский играх 2004 года в Афинах пловчиха завоевала золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем.

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