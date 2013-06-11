Обрушение балкона в жилом доме в Слониме. Погибла 72-летняя женщина, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту обрушения балкона в Слониме. Трагедия произошла накануне. 72-летняя женщина, которая в тот момент находилась на третьем этаже и упала вместе с ржавой конструкцией на асфальт, погибла. И, что печально, таких балконов в Беларуси немало. Неделю назад мы рассказывали об аналогичной ситуации в Минске. Тогда лишь по счастливой случайности никто не погиб.

Весть о трагедии на улице Хлюпина прокатилась по Слониму, заставив многих жителей задуматься прежде, чем выходить на балконы.

Кристина Егентердиева:

Я на кухне была, готовила и услышала большой грохот, я испугалась. Смотрю: женщина лежит. Это ужасно, потому что почему раньше люди не думали, а сейчас все забегали. Дети маленькие, и мы тоже выходим на балкон с детьми.

В считанные минуты на место трагедии прибыли все оперативные службы. В тот момент пострадавшая была еще жива.

Аркадий Брайчук, начальник Слонимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

По прибытии скорой были зафиксированы многочисленные травмы. Женщина была доставлена в реанимацию, но, к сожалению, через 2 часа скончалась в больнице.

Предварительная причина обрушения балкона – полный износ несущих конструкций. Правда, коммунальщики свою вину отрицают. К концу лета планировали сделать косметический ремонт.

Николай Сыантович, директор Слонимского жилищного ремонтно-эксплуатационного объединения:

Вон, даже в апреле мы его обследовали. Мы ничего не выявили аварийного.

Предварительная причина одна – внутри находятся два слоя металлической сетки, простой, не оцинкованной, простой метал. Он имеет 100% физический износ.

Местные жители возмущаются. Говорят, практически все балконы – в аварийном состоянии. А коммунальщиков здесь не видели уже много лет. Зато после трагедии и место огородили, и на балконы запретили выходить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Белименко:

А какой не аварийный? У нас все аварийные. Ни одного капремонта не делалось.

По словам жильцов, состояние всего дома вызывает у них опасения. Кроме явно ветхих балконов и козырьков подъездов зимой в квартирах гуляет сквозняк. И это не удивительно: все здание просто усеяно трещинами.

Буквально неделю назад корреспонденты СТВ делали репортаж об обрушении двух балконов по улице Куприянова в Минске. А сегодня проблема назрела на Михайловском переулке-4. Балкон в доме, по словам жильцов, был признан аварийным еще 6 лет назад.

Живущая этажом ниже 94-летняя Мария Мироновна в дождь ставит ведра и тазики. Потому что с аварийного балкона заливает ее квартиру. И пишет письма в ЖЭС № 92. Недавно участница войны получила бумагу, по которой оказывается, что все проблемы устранены.

Мария Зайко:

Звонил какой-то новый старший мастер. Просил подписать акт о том, что все работы по балкону выполнены.

В квартире, к которой относится балкон, нам также подтвердили: никаких ремонтников не было.

Были 3 июня, а письмо об устранении проблем датируется 30 мая. Похоже, до тех пор, пока в работе коммунальщиков есть такие нестыковки, ждать крепости от зданий не приходится.