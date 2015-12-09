Николас Кейдж помог найти девушку-подростка, которую похитил маньяк
Новости США. Три недели назад в Бруклине, штат Огайо, пропала 15-летняя девушка. Она пошла выгуливать собаку и не вернулась. Родители написали заявление в полицию, начали самостоятельные поиски. И, может быть, об этой истории, каких бывает, к сожалению, немало, никогда бы не узнал весь мир, если бы к поискам не подключился известный американский актер Николас Кейдж.
Кейдж в то время находился на съемках в этом городе. Он встретился с отцом девушки, после чего выложил в Интернет фотографию пропавшей.
Фото знаменитого актера с объявлением о пропаже девушки быстро распространилось в соцсетях.
Без сомнения, фотография Кейджа помогла проинформировать людей о случившемся, но в наибольший вклад в развязку внесла мама девушки. В одной из соцсетей она нашла подозрительную страницу, о чем и сообщила полиции.
«Я не сделал ей больно, я и не хотел, но она продолжает плакать», – такое сообщение обнаружили в аккаунте.
IP-адрес, якобы использованный для размещения данного сообщения, привел полицию почти за 1000 км в штат Миссури в дом Кристофера Дэвида Шредера. Там полиция нашла девушку. К счастью, она жива.
41-летний преступник арестован.
Ему предъявлены обвинения в производстве детской порнографии, похищении несовершеннолетней с целью преступной деятельности сексуального характера и изнасиловании.
Тимоти Дж. МакГинти, прокурор штата Огайо:
Факты указывают на то, что девушка была грубо изнасилована человеком, который ей в отцы годится.
Он доставлен в тюрьму штата Миссури, сообщает The Huffington post.
Фото. Кристофер Дэвид Шредер
Девушка познакомилась с преступником в интернет-чате.
Тимоти Дж. МакГинти, прокурор штата Огайо:
Преступник ухаживал за девушкой на протяжении 2 недель в социальной сети. По рассказам девушки, когда они выехали на шоссе, он заставил ее выкинуть сим-карту из телефона, чтобы их не смогли отследить. Он знал, что делал.
Девушка рассказала полиции, что
мужчина запретил ей называть свое имя кому-либо, заставил изменить цвет волос и приказал похудеть.
По ее словам, в доме Шредера было оружие, поэтому она боялась совершить побег.
Сам преступник утверждает: был уверен, что девушке уже есть 18 лет. Он также отрицает факт похищения.
Перевод: Лилия Соломенкова