Непогода в Гомельской области: повреждены почти 40 жилых домов, без света – 5 населенных пунктов, пострадала пенсионерка

Новости Беларуси. В Гомельской области устраняют последствия непогоды. В Хойникском районе сильный ветер повредил или вовсе оставил без кровель десятки зданий: почти 40 жилых домов, несколько сельхозпостроек, фельдшерский пункт и сельский дом культуры. Ураганный ветер с легкостью срывал шифер, доски и разбрасывал опасные конструкции по улицам.

В деревне Кливы упавшей веткой травмирована пенсионерка. С переломом ключицы женщина доставлена в больницу.

Из-за обрыва линий электропередачи без света остались пять населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Ветром порывами до 14 м/с были повреждены объекты соцкультбыта, здравоохранения, молочно-товарные фермы, кровли жилых домов. Отмечался порыв линии электропередач, были отключены 5 населенных пунктов. В настоящее время электроснабжение восстановлено.