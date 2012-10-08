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На улице Червякова в Минске 29-летняя женщина упала в котлован теплотрассы глубиной 2,5 м

08 октября 2012 18:01
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Новости Беларуси. С ЧП начался рабочий день для строительной бригады на улице Червякова. На их глазах в котлован теплотрассы упала 29-летняя женщина. Глубина ямы около 2,5 метров. Вытаскивать пострадавшую на поверхность пришлось работникам МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
Следует отметить, что котлован был огражден, однако по непонятным пока причинам женщина все-таки оказалась внутри его. Работниками МЧС женщина была извлечена из котлована и с различными травмами передана бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Следует отметить, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

# происшествия # Алкоголь # Виталий Дембовский # Минское городское управление МЧС Республики Беларусь

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