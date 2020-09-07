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На трассе Минск-Микашевичи пьяный водитель опрокинулся в кювет. Среди пострадавших несовершеннолетние

07 сентября 2020 15:04
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Новости Беларуси. На трассе Минск-Микашевичи пьяный водитель съехал в кювет и перевернулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе Минск-Микашевичи пьяный водитель опрокинулся в кювет. Среди пострадавших несовершеннолетние-1

На закруглении дороги он неправильно выбрал скорость движения, после чего не справился с управлением. В результате ДТП пострадали водитель и двое несовершеннолетних пассажиров. Они госпитализированы.

Водитель и его пятилетний сын погибли в Столбцовском районе в результате аварии

Авария произошла также в Слуцком районе вблизи деревни Гольчицы. Из-за высокой скорости легковушка Audi A3 врезалась в дерево. В результате женщина-пассажир погибла на месте.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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