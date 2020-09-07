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Мужчина и его пятилетний сын погибли в Столбцовском районе в аварии

07 сентября 2020 15:05
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе перевернулся легковой автомобиль Renault Logan, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина и его пятилетний сын погибли в Столбцовском районе в аварии-1

Минчанин, который был за рулем, не справился с управлением. Водитель и его пятилетний сын погибли. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а ребенок находился вне детского кресла.

На трассе Минск-Микашевичи пьяный водитель опрокинулся в кювет. Среди пострадавших несовершеннолетние (читайте здесь).

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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