Мужчина и его пятилетний сын погибли в Столбцовском районе в аварии

Новости Беларуси. В Столбцовском районе перевернулся легковой автомобиль Renault Logan, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Столбцовском районе перевернулся легковой автомобиль Renault Logan, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Минчанин, который был за рулем, не справился с управлением. Водитель и его пятилетний сын погибли. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а ребенок находился вне детского кресла.
На трассе Минск-Микашевичи пьяный водитель опрокинулся в кювет. Среди пострадавших несовершеннолетние (читайте здесь).