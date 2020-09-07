Мужчина и его пятилетний сын погибли в Столбцовском районе в аварии

Новости Беларуси. В Столбцовском районе перевернулся легковой автомобиль Renault Logan, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минчанин, который был за рулем, не справился с управлением. Водитель и его пятилетний сын погибли. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а ребенок находился вне детского кресла.