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На трассе Минск – Гродно лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус

13 августа 2018 07:54
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Новости Беларуси. Серьезная авария под Ивье. На несколько часов вечером 12 августа было заблокировано движение на трассе ведущей из Минска в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус.

На трассе Минск – Гродно лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус-1

Удар был такой силы, что в маршрутном авто вырвало сиденья с пассажирами. Шесть человек доставлены в больницу, некоторые с тяжёлыми травмами. Госпитализирован также водитель второй машины, которая выехала на встречную полосу.

На трассе Минск – Гродно лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус-4

По словам очевидцев, он был пьян. Однако окончательные выводы можно будет делать лишь после результатов медицинского освидетельствования. Известно, что пассажиры маршрутки, граждане Беларуси, направлялись в Польшу.

На трассе Минск – Гродно лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус-7

# Авария # происшествия # Фотофакт

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