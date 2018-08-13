На трассе Минск – Гродно лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус

Новости Беларуси. Серьезная авария под Ивье. На несколько часов вечером 12 августа было заблокировано движение на трассе ведущей из Минска в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус.

Удар был такой силы, что в маршрутном авто вырвало сиденья с пассажирами. Шесть человек доставлены в больницу, некоторые с тяжёлыми травмами. Госпитализирован также водитель второй машины, которая выехала на встречную полосу.