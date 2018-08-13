На трассе Минск – Гродно лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус

Новости Беларуси. Серьезная авария под Ивье. На несколько часов вечером 12 августа было заблокировано движение на трассе ведущей из Минска в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус.
Новости Беларуси. Серьезная авария под Ивье. На несколько часов вечером 12 августа было заблокировано движение на трассе ведущей из Минска в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь лоб в лоб столкнулись маршрутка и микроавтобус.
Удар был такой силы, что в маршрутном авто вырвало сиденья с пассажирами. Шесть человек доставлены в больницу, некоторые с тяжёлыми травмами. Госпитализирован также водитель второй машины, которая выехала на встречную полосу.
По словам очевидцев, он был пьян. Однако окончательные выводы можно будет делать лишь после результатов медицинского освидетельствования. Известно, что пассажиры маршрутки, граждане Беларуси, направлялись в Польшу.