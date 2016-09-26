На стройке возле Колодищей четвертый день в болоте тонет экскаватор стоимостью около $400 тысяч

Новости Беларуси. На стройке возле Колодищей уже четвертый день пытаются вытащить из болота экскаватор стоимостью около 400 тысяч долларов. Многотонная машина ушла в топь по самую кабину, но, по словам рабочих, ситуация точно не ухудшится. Экскаватор плотно сел на дно, так что теперь организации-владельцу остается прикладывать все усилия для спасения гиганта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочий:

Выбираем торф из-под экскаватора, засыпаем песчаную подушку и будем его вытаскивать. К нему подложим плиты и он выедет. Точно достанем.

Местная жительница:

Конечно, жалко, что тут говорить. Тут все-таки болото. Мы когда-то здесь грибы собирали, и то я в эту сторону никогда не ходила, потому что было очень топко.

Тонет экскаватор на месте будущей автозаправки. И, возможно, самой увязнувшей технике еще доведется поработать на полном баке. По мнению спасающих, если вода не зальется в двигатель, чего пока не случилось, экскаватор еще вполне сможет поработать и даже на той самой стройке.