В Гомельской области пожар повредил кровлю храма, уничтожил иконостас, но не тронул икону Святого покровителя церкви

В Добрушском районе загорелся храм в честь князя Александра Невского. Пламя повредило 30 квадратных метров кровли и около полусотни метров обрешетки. К счастью, никто не пострадал.

Приход скромного сельского храма в Добрушском районе – всего несколько десятков верующих. После воскресной литургии все разошлись по домам, а уже в половине третьего снова бежали в храм. Дым был виден со всех концов деревни.

Лариса Бочкова, прихожанка:

Страшно было. Ощущение ужасное. Люди приходили, плакали.

Потушить храм самостоятельно не получилось. Огонь полыхал под кровлей – четыре метра в высоту. На место возгорания выехали пожарные расчеты.

Когда огонь потушили, а дым рассеялся, перед глазами верующих предстала ужасная картина. В храме, который 20 лет назад строили всем миром, теперь необходимо полностью заменить кровлю. Кроме того, огонь уничтожил иконостас – безвозвратно утеряны десятки икон.

Причина пожара устанавливается, возможно, короткое замыкание. Ко всему, здание церкви не оборудовано пожарной сигнализацией.

Руслан Габрилев пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Огнем уничтожено около 30 метров жестяной кровли, а также 50 квадратных метров деревянной обрешетки, церковная утварь внутри храма. Сейчас работают наши эксперты. Уже выявлены нарушения в электропроводке. Также установлено, что в храме пользовались открытым огнем. Окончательная причина пожара будет названа чуть позже.

Вера Аленич, прихожанка:

Трагедия очень большая и душевная, и моральная, и физическая. Люди очень много и сил, и материала, и средств вкладывали. А получилось такое горе. Теперь надо начинать все с нуля.

И, все же, начинать верующим придется не с нуля. В огне пожара чудом уцелела икона Святого покровителя церкви Благоверного Великого князя Александра Невского, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Настоятель храма:

Это диво. Эта икона находилась в пламени и не сгорела. Упование на Господа и надежда, что Александр Невский поможет нам в восстановлении храма.

Жизнь в храме идет своим чередом. Уже через несколько часов после пожара прямо на пепелище началась служба. А сегодня на праздничный молебен в честь Святого князя Александра Невского в церковь съехались верующие из разных уголков региона.