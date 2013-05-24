Новости Пакистана. На северо-западе Пакистана прогремел мощный взрыв. В результате погибли как минимум два человек. Пятеро получили ранения.

По сообщениям местных СМИ, взрывное устройство было заложено у одной из мечетей города. Бомба сдетонировала в тот момент, когда из здания после полуденной пятничной молитвы выходили люди.

В местной полиции убеждены, что взрыв - это очередная атака боевиков движения пакистанских талибов «Техрик-и-талибан Пакистан». Оно несет ответственность за большинство терактов в этой исламской республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.