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На рынке в Пакистане взорвался заминированный мотоцикл. Погибли более 80 человек, около 250 ранены

17 февраля 2013 12:22
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Новости Пакистана. Теракт в Пакистане унес жизни свыше 80 человек, еще около 250 ранены. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии. Аварийные службы продолжают разбирать завалы. В полиции не исключают, что число погибших, среди которых женщины и дети, может увеличиться.

Взрыв прогремел на рынке в столице пакистанской провинции Белуджистан. Бомба была заложена в оставленном у обочины мотоцикле, ее привели в действие дистанционно. Мощность устройства составила порядка 100 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ни одна из действующих в Пакистане экстремистских группировок ответственность за теракт пока на себя не взяла.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Пакистане

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