На реке Янцзы в Китае затонул туристический лайнер

Новости Китая. На востоке Китая продолжается спецоперация. На реке Янцзы перевернулось пассажирское судно «Звезда Востока». По уточненным данным, на борту находились около 500 человек: в основном пожилые туристы. Пока спасти удалось 20 человек, в том числе и капитана теплохода. Кроме того, найдено тело одного погибшего.

В поисковой операции участвуют около трёх тысяч спасателей. Сообщается, что внутри четырёхпалубного судна могут находиться живые люди. Спасатели простукивают дно и слышат ответные звуки. По предварительным данным, причиной крушения стал смерч. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Искренние соболезнования Председателю КНР, родным и близким погибших от имени белорусского народа и себя лично выразил президент Александр Лукашенко.