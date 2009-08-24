На побережье Чили найдены сотни мертвых морских львов

По меньшей мере 200 морских львов найдены мертвыми на северном побережье Чили

Чилийские телеканалы передали в эфир кадры с мертвыми, либо агонизирующими животными. Морские львы были обнаружены рыбаками в субботу, 22 августа, на тихоокеанском побережье в окрестностях порта Икике (Iquique). Власти уже начали расследование экологической катастрофы.

Местные рыбаки выдвинули свою версию случившегося. Они полагают, что молодые морские львы погибли из-за того, что их родители заплыли далеко в океан в поисках пищи, поскольку из-за течения Эль-Ниньо северное побережье Чили в 2009 году лишилось достаточных запасов рыбы, которой питаются морские львы.

Между тем чилийские экологические организации подозревают, что причиной массового падежа львов могли стать попавшие в океан отходы местных химических предприятий, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AP.