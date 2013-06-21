На пиротехнической фабрике в Канаде прогремел взрыв. Эвакуированы жители 40 близлежащих домов

Новости Канады. Взрыв на пиротехнической фабрике в Канаде унес жизни как минимум двоих человек. Инцидент произошел в провинции Квебек недалеко от Монреаля. По словам очевидцев, сначала прогремел мощный взрыв, а затем загорелись складские помещения. После этого последовала серия небольших взрывов – пламя добралось до фейерверков.

В целях безопасности были эвакуированы жители около 40 близлежащих домов. Полиция перекрыла автостраду и остановила движение по железнодорожной дороге. Причины взрыва выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.