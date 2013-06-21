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На Новую Зеландию обрушились крупнейшие за последние 20 лет снегопады. Закрыты школы и госучреждения

21 июня 2013 09:59
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Новости Новой Зеландии. Июнь в Новой Зеландии выдался по настоящему снежным. На государство обрушились крупнейшие за последние два десятилетия снегопады. Стихия сопровождается порывистым ветром и дождями.

Из-за сложных погодных условий в столице страны отменены все авиарейсы. Парализованы автомобильные магистрали, закрыты паромные переправы. Спасатели практически вся ночь вызволяли из снежного плена сотни автомобилистов. На время непогоды закрыты школы и многие государственные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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