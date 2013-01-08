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На Ливан обрушился мощный ураган с дождями. Несколько городов оказались отрезанными от внешнего мира

08 января 2013 07:43
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Новости Ливана. На Ливан обрушился мощный ураган с ливневыми дождями и грозами. Разгул стихии продолжается вторые сутки.

Сильнее всего от непогоды  страдают прибрежные районы, где расположены крупнейшие города страны — Бейрут, Триполи и Сайда. В столице Ливана и ее пригородах  мощные потоки блокировали автострады, на юге затоплены населенные пункты. Отменены занятия в школах.

В горной местности ряд городов и деревень оказались полностью отрезанными селевыми потоками. Несколько регионов Ливана объявлены зонами стихийного бедствия.

Туда на помощь спасателям уже направлены военнослужащие. По прогнозам синоптиков, погода улучшится только в четверг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы # Фотофакт

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