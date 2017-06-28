На Красногвардейской прямо в кабину вода заливалась: за 2 часа в Бресте выпало полторы декадные нормы осадков

А 28 числа первыми удар стихии ощутили жители Бреста. Больше всего пострадали те, кто выехал на работу на автомобиле или общественном транспорте.

Новости Беларуси. 29 июня в стране сохранится оранжевый уровень опасности. Синоптики обещают сильные ливни, грозы и порывистый ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Бутрим, СТВ: Большой дождевой поток обрушился на Брест ранним утром. В буквальном смысле поплыли центральные улицы и восточная часть города.

Всего же только за два часа выпало полторы декадной нормы осадков – 43 миллиметра. В нескольких местах в речной превратился общественный транспорт. Водители снижали скорость, а пассажиры старались добираться на работу объездными путями.

Виктор Бриштен, водитель автобуса:

Затопило дороги. На Красногвардейской прямо в кабину вода заливалась, даже в салоне люди ноги поднимали.

Петр Сухаревич, водитель автобуса:

Конечно, для людей это была очень большая проблема, потому что ливень усиливался. Люди прятались.

Из-за того, что с потоком воды некоторые ливневки справлялись едва ли, спасатели откачивали воду на самых проблемных участках.

Оранжевый уровень встречали усиленным составом.

Павел Багнюк, директор Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия:

Все меры, которые возможны, техника и люди, мы применили, и МЧС отреагировал. И буквально через минут 40 всю воду с проезжих частей убрали.