На Красногвардейской прямо в кабину вода заливалась: за 2 часа в Бресте выпало полторы декадные нормы осадков
Новости Беларуси. 29 июня в стране сохранится оранжевый уровень опасности. Синоптики обещают сильные ливни, грозы и порывистый ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А 28 числа первыми удар стихии ощутили жители Бреста. Больше всего пострадали те, кто выехал на работу на автомобиле или общественном транспорте.
Петр Бутрим, СТВ:
Большой дождевой поток обрушился на Брест ранним утром. В буквальном смысле поплыли центральные улицы и восточная часть города.
Водный удар сопровождался грозой и шквалистым ветром.
Всего же только за два часа выпало полторы декадной нормы осадков – 43 миллиметра. В нескольких местах в речной превратился общественный транспорт. Водители снижали скорость, а пассажиры старались добираться на работу объездными путями.
Виктор Бриштен, водитель автобуса:
Затопило дороги. На Красногвардейской прямо в кабину вода заливалась, даже в салоне люди ноги поднимали.
Петр Сухаревич, водитель автобуса:
Конечно, для людей это была очень большая проблема, потому что ливень усиливался. Люди прятались.
Из-за того, что с потоком воды некоторые ливневки справлялись едва ли, спасатели откачивали воду на самых проблемных участках.
Оранжевый уровень встречали усиленным составом.
Павел Багнюк, директор Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия:
Все меры, которые возможны, техника и люди, мы применили, и МЧС отреагировал. И буквально через минут 40 всю воду с проезжих частей убрали.
Алла Куц, жительница деревни Тельмы (Брестский район):
Люди ездят на работу на автомобилях.
Ходить пешком нам надо по бровочке, потому что иначе никак не пройдешь. Либо в резиновых сапогах.
На устранении последствий дождя и грозы с самого утра были задействованы и большие силы коммунальных служб. Отдельные бригады вышли на улицы раньше обычного.
Ветер повалил несколько деревьев. Одно из них упало на три автомобили, однако никто при этом не прострадал.
Петр Бутрим:
В Бресте ближе к концу дня столбик термометра поднялся до 30 градусов. Еще жарче будет завтра. Ставший причиной ненастья теплый атмосферный фронт продолжил движение на северо-востоку Беларуси. В отдельных районах синоптики ожидают продолжения погодных капризов – жары на фоне гроз, ливней и града.