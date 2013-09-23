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На Китай обрушился самый мощный за 30 лет тайфун. Погибли десятки человек, разрушено 7 тысяч зданий

23 сентября 2013 09:00
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Новости Китая. На китайскую провинцию Гуандун обрушился самый мощный в стране за 30 лет тайфун «Усаги». Он унес жизни более двух десятков человек. 

«Заяц», как в переводе звучит название стихии, менее чем за сутки разрушил 7 тысяч зданий. Ураганный ветер валит деревья, линии электропередачи и легко сносит автомобили с дорог. Из прибрежных зон продолжается эвакуация жителей.

В пострадавших районах нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение, прервано энерго- и водоснабжение. Из-за тайфуна отменены сотни авиарейсов. Приостановлена работа морской гавани. По предварительным данным, ущерб от стихии оценивается в 500 млн долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы

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