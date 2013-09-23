На Китай обрушился самый мощный за 30 лет тайфун. Погибли десятки человек, разрушено 7 тысяч зданий

Новости Китая. На китайскую провинцию Гуандун обрушился самый мощный в стране за 30 лет тайфун «Усаги». Он унес жизни более двух десятков человек.

«Заяц», как в переводе звучит название стихии, менее чем за сутки разрушил 7 тысяч зданий. Ураганный ветер валит деревья, линии электропередачи и легко сносит автомобили с дорог. Из прибрежных зон продолжается эвакуация жителей.

В пострадавших районах нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение, прервано энерго- и водоснабжение. Из-за тайфуна отменены сотни авиарейсов. Приостановлена работа морской гавани. По предварительным данным, ущерб от стихии оценивается в 500 млн долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.