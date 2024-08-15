На границе с Польшей задержали нарушителей с беспилотником

На белорусско-польской границе задержаны нарушители с беспилотником. Трое граждан Беларуси приехали в пограничную зону на автомобиле. Военнослужащие обнаружили в машине летательный аппарат с пультом управления и комплектующие к нему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.