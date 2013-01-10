На горнолыжном курорте в Италии погибли 6 россиян

Новости Италии. На альпийском горнолыжном курорте Чермис погибли 6 россиян. Группа туристов спускалась на снегоходе из высокогорного ресторана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянская полиция уже назвала наиболее вероятную причину гибели туристов. Как считают следователи, авария снегохода произошла по вине водителя, также гражданина России.

Возвращаясь в отель, расположенный в долине, после ужина на вершине горы, он по невыясненной причине свернул с освещенной и подготовленной трассы, из-за чего машина упала в стометровую пропасть.

Два пострадавших в тяжелом состоянии вертолетом были доставлены в больницу соседнего города Тренто. Пятеро погибших и один выживший являются жителями города Краснодар, другие — российские сотрудники итальянских турслужб.

Курорт Чермис и ранее попадал в печальные сводки. В 1998 году там упал военный самолет, задевший тросы подъемника. Жертвами крушения стали 19 человек. А в 1976 году в результате срыва кабины подъемника погибли 42 горнолыжника.

Обновлено 10 января 2013 года

Власти Италии арестовали водителя снегохода, который разбился в Альпах при перевозке российских туристов. Он обвиняется в непредумышленном убийстве и, согласно законам страны, ему грозит от полугода до 6 лет лишения свободы. В настоящее время водитель снегохода находится в больнице.