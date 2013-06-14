На Филиппинах потерпел крушение пассажирский паром. Погибли не менее 2 человек, 14 пропали без вести

Новости Филиппин. ЧП в центральной части Филиппин. Крушение потерпел пассажирский паром. В результате аварии погибли как минимум 2 человека. 14 числятся пропавшими без вести. Всего на борту судна находились около 60 человек. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

По предварительной информации, причиной ЧП стала перегрузка парома. Судно перевозило еще два автобуса и грузовик. По предварительным данным, неправильное размещение техники спровоцировало крен корабля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.